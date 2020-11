Due atleti del Marina di Ragusa calcio positivi al Coronavirus

A seguito degli screening rapidi effettuati ai giocatori della rosa del Marina di Ragusa, due atleti sono risultati positivi al Covid-19. I due giocatori sono stati inoltre sottoposti al test molecolare confermando l’esito di positività al Virus. I due ragazzi la scorsa settimana non si erano allenati col gruppo in quanto manifestavano alcuni sintomi, poi confermati, come sopra, a seguito dei test.

Tra domani e mercoledì, tutta la squadra sarà sottoposta ai test molecolari.

Intanto, come prevede il protocollo sanitario, gli allenamenti sono stati sospesi.

