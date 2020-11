La stella del volley Javier Martinez ospite venerdì a Rtm Sport

Rtm Sport, in onda tutti i lunedì e tutti i venerdì a partire dalle 15:00 fino alle 16:00, questo Venerdì 13 Novembre, ospiterà nei suoi studi la stella dell’Avimecc Volley Modica, Javier Martinez.

Uno degli ultimi acquisti in casa biancazzurra, che ha alzato il tasso tecnico e di esperienza a favore del mister Giuseppe Bua.

Con Andrea Frasca alla conduzione e Luca Basile alla regia, si tratteranno temi legati alla Pallavolo, il campionato della squadra modicana in Serie A3 e il periodo di ambientamento del ragazzo di origini argentine.

Vi consigliamo di non perdervi la puntata di questo Venerdì in diretta sul nostro canale Facebook, sulle nostre frequenze e sul sito www.rtmonair.it

Salva