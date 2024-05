Dal 24 al 26 maggio tornerà “Moto storiche nel barocco ibleo”

E’ l’anno della maggiore età. Una edizione tutta da vivere, la 18esima, per le “vecchie signore” i cui motori torneranno straordinariamente a rombare. Facendo diventare la passione irresistibile. Facendo crescere la voglia di fare un tuffo negli anni ruggenti. Rigorosamente sulle due ruote, quelle d’antan. Il Veteran Car Club Ibleo torna a proporre “Moto storiche nel barocco ibleo” che quest’anno, appunto, celebra i diciotto anni di storia. Un appuntamento, dunque, che è ormai diventato una vera e propria tradizione. A muovere questi destrieri dei decenni andati, ci saranno, come sempre, veri e propri cavalieri moderni che così scorrazzeranno dagli ambiti di un passato troppo suggestivo per poterlo dimenticare facilmente. La manifestazione è promossa da una delle realtà siciliane più operative da questo punto di vista, il Veteran per l’appunto, e quest’anno si terrà venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio. Una manifestazione per appassionati e non solo. Una kermesse che continua a ritagliarsi la massima attenzione anche perché si tratta di una fetta di storia passata che torna a circolare sulle strade della provincia di Ragusa, e non solo. In primo piano, come sempre, i motocicli con certificato di identità Asi. Ammessi anche motocicli non certificati Asi o in corso di certificazione che, presentandosi in condizioni decorose e di originalità, saranno fatti partecipare a insindacabile giudizio dell’organizzazione. Gli itinerari sono tutti da scoprire. Gli stessi riguarderanno da vicino realtà di impagabile bellezza. A parte Ragusa, dove ci sarà il luogo di raduno e di partenza, anche Giarratana, Palazzolo Acreide, la città antica di Ibla e una visita speciale al museo di Kamarina. Come ogni anno, sono previste adesioni anche da fuori provincia e da fuori regione. Dalle Moto Guzzi alle Bianchi, dalle Innocenti alle Triumph, e, ancora, dalle Ariel alle Norton, per non parlare delle Bsa. I centauri, nella maggior parte dei casi con abbigliamento d’epoca, sfrecceranno tra le vie del barocco ibleo, facendosi notare per le loro eccezionali e particolarissime “cavalcature”. Come sempre ci sarà l’inappuntabile sostegno fornito dalle forze dell’ordine. Per il Veteran Car Club Ibleo, che tra l’altro ha ottenuto un riconoscimento dall’Automotoclub storico proprio per la scorsa edizione di Moto storiche, proprio a mettere in luce la bontà dell’azione effettuata, l’opportunità di mettere in evidenza, ancora una volta, le proprie capacità organizzative con un appuntamento di grande impatto che garantisce una vetrina eccezionale al territorio.

Salva