Summit asiatico: firma dell’accordo 15 Paesi su libero scambio

I leader dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda dovrebbero concludere i colloqui sul Partnerariato Economico Regionale Globale (RCEP) in un vertice virtuale che si terrà il prossimo 15 novembre. Coinvolge globalmente 15 paesi asiatici che rappresentano il 29% del prodotto interno lordo mondiale. I negoziati iniziati già nel 2012 sono proseguiti fino al mese di novembre 2019 nel corso del 34° Summit Asiatico a Bangkok in Thailandia. Un accordo economico strategico di libero scambio tra tutti i firmatari, che formalmente prenderà corpo con la firma prevista sabato prossimo. Dopo la firma, tutti i paesi dovrebbero ratificare il RCEP entro due anni prima che diventi realmente effettivo, ha detto il Ministro degli affari economici indonesiano Airlangga Hartarto, membro del RCEP, aggiungendo che Jakarta utilizzerà il biennio per preparare le imprese a sfruttare appieno l’importantissimo accordo commerciale. Il 37° Summit on line sarà ospitato dalla città di Hanoi in Vietnam al quale parteciperà anche il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres .

