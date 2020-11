Arabia Saudita: bomba a mano in cimitero a Jeddah

Quattro persone sono rimaste ferite in seguito a un’esplosione in un cimitero non musulmano a Jeddah in Arabia Saudita, ha detto oggi un funzionario del governo greco ad Atene dopo essere stato avvertito che tra i feriti c’era un cittadino di nazionalità greca. Il fatto è accaduto durante la cerimonia per il Remembrance Day che ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale. Una bomba a mano sarebbe stata lanciata con l’obiettivo di colpire alcuni diplomatici stranieri presenti alla solenne celebrazione, tra i quali il console francese Mostafa Mihraje.

