Ragusa. Screening attivato dalla Regione Siciliana e dalle Asp

“Nell’ambito di un controllo massivo della diffusione del virus – dichiara il sindaco Peppe Cassì – la Regione Sicilia e le Asp hanno attivato degli screening mirati per diverse fasce di popolazione tramite tamponi antigenici rapidi. La prima iniziativa riguarda la popolazione scolastica delle scuole superiori. Nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, a partire già dal prossimo week end, studenti, docenti e personale scolastico potranno sottoporsi ai controlli su base volontaria negli spazi aperti all’interno della struttura dell’ex Ospedale Civile, dalle 9.15 alle 13.00, con accesso da via Ingegnere Migliorisi. Il progetto è stato illustrato solo ieri ai sindaci dei comuni interessati, e cioè quelli con numero di abitanti superiore a 30mila.

In queste ore gli istituti scolastici coinvolti stanno stilando gli elenchi dei volontari, che verranno trasmessi all’Asp. Ciascun interessato sarà poi contattato per confermare e organizzare il servizio. In queste ore, con gli Istituti impegnati nella predisposizione degli elenchi, molte persone a conoscenza del servizio ma non afferenti al target indicato, stanno facendo richiesta per potervi accedere, ma in questa prima fase la programmazione regionale prevede il coinvolgimento solo degli istituti superiori. Qualora il target venisse esteso o modificato, ne sarà data comunicazione.”

