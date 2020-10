Disattende per cinque volte i domiciliari. Arrestato ragusano

La Polizia di Ragusa ha tratto in arresto un 37 enne con precedenti di polizia, per evasione dalla propria abitazione senza autorizzazione in ben cinque occasioni nell’ultimo mese.

L’arresto è stato eseguito su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa che ha disposto il provvedimento. Il soggetto era già sottoposto agli arresti domiciliari in quanto nel decorso mese di agosto si era reso responsabile di un gravissimo fatto di sangue ai danni di un altro soggetto per motivi legati a vecchie relazioni sentimentali.

Le modalità violente con cui sono stati nell’occasione inferti i colpi, hanno causato alla vittima gravissime lesioni personali con indebolimento permanente della vista.

L’arrestato è stato condotto presso il Carcere di Ragusa a disposizione della Magistratura.

Salva