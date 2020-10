Ragusa. Raccolta secco indifferenziato. Variazioni per condomini

Nell’ambito dei servizi di igiene urbana, l’Amministrazione comunale di Ragusa, d’intesa con la ditta incaricata della raccolta dei rifiuti, ha ritenuto di apportare delle modifiche alle modalità del servizio. Ad ogni singola utenza dei condomini sarà assegnato un mastello personalizzato per il conferimento del rifiuto secco – indifferenziato, in sostituzione dei carrellati condominiali di colore nero che quindi saranno ritirati. La giornata di conferimento prevista per tale tipologia di rifiuti rimane esclusivamente il venerdì.

“Sono state numerose le segnalazioni di disagi legati ai grandi mastelli condominiali dell’indifferenziato – dichiara il sindaco Peppe Cassì – che troppo spesso sono diventati dei veri e propri cassonetti dove gettare di tutto, anche ciò che dovrebbe essere riciclato. Il risultato, specie nei condomini che non hanno spazi interni, è un degrado che danneggia la città e in primis gli stessi condòmini, a volte vittime di vicini di casa poco attenti o rispettosi.

Con il ritiro del mastello condominiale di colore nero e la distribuzione di più piccoli mastelli personalizzati per ogni utenza si migliora il decoro, si responsabilizzano i singoli condòmini, si risolve il problema dell’esposizione di ingombranti contenitori, si procede verso l’obiettivo della tariffazione puntuale e cioè del pagamento del servizio proporzionato al quantitativo di rifiuto indifferenziato prodotto.

Ragusa si prepara quindi a un ulteriore passo verso l’efficientamento del servizio, che tiene conto delle istanze dei cittadini e dall’analisi di diversi modelli virtuosi sperimentati in altre città.”

Sarà possibile ritirare i mastelli personalizzati, previa presentazione della bolletta TARI, a partire da lunedì 9 novembre 2020 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16 – il sabato dalle ore 9 alle ore 13 presso i seguenti punti:

CCR di via Paestum;

CCR di Marina di Ragusa;

Punti mobili – gazebo secondo il seguente calendario:

dal 9 al 14 novembre 2020 – Zona Selvaggio presso campo sportivo;

dal 16 al 21 novembre 2020 – Viale delle America presso piazzetta “La Giara”;

dal 23 al 28 novembre 2020 – Zona Pianetti presso ERGON via Ettore Fieramosca (ex Maxistore);

Dal 30 al 5 dicembre zona viale Europa via A. De Gasperi;

Dal 9 dicembre al 2 gennaio 2021 Piazza Libertà.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, inerenti il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nonché quanto riportato con la presente nota, resta a disposizione l’Ufficio Ambiente del Comune ai seguenti recapiti: -arch. Scillone Rosario (Responsabile del Servizio): tel. 0932676780; oppure via mail: ambiente@comune.ragusa.gov.it

