Modica, Buoni libro 2017/2018. In pagamento da lunedì 2 novembre

Sono in pagamento a partire da lunedì 2 novembre i buoni libro relativi all’anno scolastico 2017/2018 per quanto concerne gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori della città di Modica.

L’amministrazione comunale precisa che l’utente che ha comunicato, nella istanza di richiesta dei buoni libro, il proprio IBAN avrà trasferita la somma nel proprio conto corrente.

Tutti coloro i quali non hanno comunicato l’IBAN potranno recarsi in un qualsiasi sportello della Banca UNICREDIT muniti di codice fiscale per ritirare la somma.

Stessa procedura dovranno seguire quanti pur avendo comunicato l’IBAN non dovessero trovare, dopo qualche giorno, nel proprio conto corrente le somme relative ai buoni libro.

