Modica, salgono a 47 i positivi al coronavirus

Salgono da 44 a 47 i positivi al tampone per coronavirus a Modica, anche se i numeri potrebbero essere leggermente superiori. In quarantena aumentano pure i numeri: oggi sono 165 rispetto ai 128 di mercoledì. Ci sono, comunque, notizie positive: il titolare di un salone da barba è risultato negativo al tampone dopo che una dipendente era risultata positiva, per cui nelle prossime ore l’attività riaprirà. Tira un sospiro di sollievo anche una scuola dell’infanzia privata di Contrada Pirato, frequentata dalla figlia della dipendente del salone. La minore è risultata positiva al tampone. Ci sarebbe anche un sacerdote positivo e per questo in alcune parrocchie sono state limitate le attività religiose. Resta chiuso un bar del centro cittadino, il cui titolare e i figli sono positivi. La chiusura, in ogni caso, era stata volontaria.

