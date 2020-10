A Modica sono 32 le persone positive al coronavirus. In quarantena, complessivamente, ci sono 109 persone compresi i positivi. Un dato che è aumentato riguardo coloro il cui tampone ha confermato di positività che, comunque, resta il più basso rispetto alle città con più popolazione in Provincia di Ragusa, dove sono alti i numeri in particolare a Vittoria e Ragusa.

