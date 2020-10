Filippine: Il tifone Molave, mette paura

Nelle Filippine sono state evacuate 2000 persone a causa dell’arrivo del tifone trocipale Molave che ha costretto le autorità di tre province a sospendere tutte le attività portuali. Il tifone ha portato piogge catastrofiche nella parte meridionale dell’isola principale Luzon. Allerta massima per l’avvicinamento del tifone tropicale anche per l’isola di Bicol e Calabarzon dove è previsto, nelle prossime ore, un’ulteriore peggioramento della situazione. Il tifone Molave, fa seguito alla tempesta tropicale Saudel che la settimana scorsa ha flagellato la regione e creato danni gravi all’economia locale e alla cittadinanza a sud-est della capitale Manila. Dopo aver attraversato l’arcipelago filippino, Molave ​​continuerà la sua corsa verso il Mar Cinese meridionale raggiungendo la categoria tifone, dopodomani, martedì. Oltre 700 persone sono bloccate nei porti della provincia di Calabrazon a causa dei forti venti che impediscono qualsiasi spostamento via mare. Nelle province di Bicol, un totale di 532 famiglie, ovvero 1.789 persone, sono state preventivamente evacuate e trasferite in rifugi temporanei. Le chiese hanno aperto le porte agli sfollati.

