Immobiliare, quanto costa un appartamento in affitto a Catania

L’offerta immobiliare nella città di Catania ha subito numerose oscillazioni negli ultimi anni in termini di prezzo.

Se fino allo scorso giugno il trend ha segnato un costante calo, nell’ultimo anno è tornato a salire, con un picco nel mese di settembre corrispondente a un valore medio di 7,80 Euro al metro quadro.

Un dato che però non deve spaventare, perché il costo varia notevolmente anche in base alla zona scelta e alla tipologia di appartamento.

I prezzi richiesti per l’affitto nel Centro Storico e nella zona Porto si attestano tra i più alti, con 9,00 Euro al mese per metro quadro. Inferiori di quasi 4 euro, invece, sono i costi degli appartamenti in zona San Nullo e Galermo con una media di 5,40 Euro al mese per metro quadro.

Nel mezzo si posizionato soluzioni intermedie distribuite nelle altre aree della città, con prezzi di poco superiori ai 6 Euro al metro quadro.

Nello specifico le aree di Rapisardi, Ballo, Cibele, Nesima, Indipendenza e San Giorgio sono tra le più convenienti in cui prendere in affitto un immobile, spendendo 6,10 Euro al metro quadro. Di poco superiore invece il valore delle case in zona Barriera, Nuovalucello e Gioeni, con 6,30 Euro al metro quadro.

Con 20 centesimi in più è possibile prendere in locazione un appartamento nelle aree di Cittadella, Cibali, Librino, Sant’Agata e nella Zona Industriale.

Salgono di parecchio invece i prezzi a Fontanarossa, Playa, Vaccarizzo, Primosole, Vulcania e Borgo con 7,30 Euro al metro quadro e a Ognina, Guardia, Rotolo con 8,40 Euro.

I prezzi medi, infine, variano anche in base alla tipologia di immobile richiesto.

Ad esempio, tra i più convenienti si posizionano le ville e i casali con 5,50 Euro al metro quadro rispetto ai loft, il cui prezzo medio corrisponde a 10,80 Euro.

