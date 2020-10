Stanziati 4 miliardi in più per sanità e previsto assegno unico

“Il Consiglio dei Ministri ha varato una manovra economica da 40 miliardi di euro, risorse consistenti e necessarie a far fronte alla pandemia tuttora in corso, a garantire la salute dei cittadini e a rilanciare il Paese.” Lo dichiara la presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Marialucia Lorefice, che spiega: “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ed ha già annunciato le principali misure contenute.

Buona parte delle risorse – riferisce la Presidente- saranno destinate alla Sanità, ben 4 miliardi di euro.

Sarà così possibile sostenere il personale medico e infermieristico che, soprattutto, in questa fase delicata ha affrontato sforzi enormi.

Saranno riconfermati anche per l’anno 2021 i 30.000 medici e infermieri assunti a tempo determinato per il periodo emergenziale. È previsto, inoltre, il sostegno delle indennità contrattuali per queste categorie e l’introduzione di un fondo per l’acquisto di vaccini e per altre esigenze correlate all’emergenza COVID-19.

La dotazione del Fondo Sanitario Nazionale viene incrementata di un miliardo di euro.

Possiamo ribadire con orgoglio e convinzione che la sciagurata stagione dei tagli nella Sanità è alle spalle, il Governo prosegue sulla strada degli investimenti, necessari per garantire servizi sanitari efficaci e cure adeguate ai cittadini su tutto il territorio nazionale. Mi piace ricordare che l’ultimo anno è stato particolarmente significativo da questo punto di vista, nella precedente legge di bilancio avevamo incrementato il fondo sanitario nazionale di ulteriori due miliardi, a cui ne abbiamo aggiunti 3,5 nel Cura Italia e circa 3,2 nel decreto Rilancio.”

“La legge di Bilancio, -prosegue la presidente della Commissione Affari Sociali-finanzia inoltre un’epocale riforma per la famiglia, con l’introduzione dell’assegno unico dal 2021, che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti. L’assegno sarà erogato alle famiglie con figli fino a 21 anni di età. Secondo il presidente dell’Istat, che abbiamo ascoltato ieri in audizione in Commissione, nelle tasche delle famiglie andranno circa 100 euro in più al mese, con un beneficio per l’80 percento dei nuclei familiari con figli. Una misura che cancella le iniquità del passato e che offre un reale sostegno alle famiglie, così come il congedo di paternità di cui abbiamo prolungato la durata in Legge di bilancio.” Conclude Lorefice

Salva