L’Amministrazione comunale di Ragusa intende rendere fruibili le latomie di Cava Gonfalone ed affiderà i lavori necessari che sono stati previsti in un progetto completato in questi giorni. A questo proposito il sindaco Peppe Cassì dichiara quanto segue:

“Non tutti sanno che sotto la nostra città si estende una Ragusa sotterranea, figlia di una lunga attività estrattiva cominciata all’indomani del terremoto e che oggi è testimoniata da un vasto sistema di gallerie ed enormi cavità sotterranee. Un’eredità di grande valore storico, che ha nelle latomie di Cava Gonfalone uno dei suoi esempi più suggestivi. Riaperte la scorsa primavera dopo 70 anni per lo spettacolo “l’Inferno di Dante”, in questi mesi abbiamo lavorato perché questo enorme labirinto sia pienamente fruibile attraverso la definizione di un percorso di visita articolato e in assoluta sicurezza. Il progetto è stato completato proprio in questi giorni e adesso si lavora all’affidamento dei lavori, che contiamo di concludere il prossimo anno. Sempre di questi giorni è il decreto di finanziamento con cui la Regione Siciliana ha destinato 5.000.000€ alla nostra città per la riqualificazione delle strade e dei sentieri di interesse ambientale e paesaggistico soprattutto in prossimità dei beni archeologici e monumentali. Il primo intervento in programma sarà proprio il recupero degli antichi percorsi dei carrettieri e della scalinata che dalla zona “Marsala” portano a Cava Gonfalone. Con il percorso di visita interno alle latomie e il ripristino delle relative vie di accesso, Ragusa si prepara quindi a riappropriarsi di uno dei suoi spazi più incredibili, di grande valore per i ragusani e dal notevole potenziale turistico”.

