Nokia: mobile 4G anche sulla Luna entro 2022

Un selfie dalla luna?. Certo che sarà possibile farlo, basta pazientare qualche annetto. A garantire che tutto ciò si avveri ci ha pensato la Nasa che ha scelto Nokia, colosso finlandese delle telecomunicazioni per poter trasmettere dalla Luna. Il progetto Lte/4G su satellite fa parte del programma Artemis è punta a far funzionare il mobile sulla superficie lunare entro il 2022 in attesa di aggiornarlo, successivamente, alla tecnologia 5G. “Reti di comunicazioni affidabili, resistenti e ad alta capacità saranno la chiave per mantenere una presenza umana sulla superficie lunare”, ha commentato Marcus Weldon, responsabile tecnologia Nokia nonché presidente di Nokia Bell Laps. “Costruendo la prima rete wireless ad alta prestazione sulla Luna, Nokia Bell Labs sta piantando la bandiera dell’innovazione oltre i confini convenzionali”. Nei programmi dell’agenzia spaziale statunitense tra le innovazioni da portare sul satellite ci sono la generazione di energia a distanza, il congelamento criogenico e la robotica. Per supportare il 4G, i laboratori di sperimentazione Nokia hanno costruito delle celle più piccole, con minore portata ma energeticamente sostenibili rispetto alle tradizionali torri usate sulla Terra. Il budget che la Nasa ha assegnato al progetto è di 370 milioni di dollari.

Salva