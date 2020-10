Pozzallo: consegnati i banchi monoposto alle scuole d’infanzia

È iniziata stamattina la consegna dei banchi monoposto per le scuole dell’infanzia di Pozzallo acquistati dal Comune utilizzando un finanziamento del Ministero dell’Istruzione.

Un ulteriore impegno assunto da questa Amministrazione per gli Istituti Scolastici della città. A breve, proseguirà la consegna dei banchi monoposto per le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Inoltre, nella giornata odierna, prenderà avvio il servizio di refezione scolastica che sarà svolto in piena sicurezza e garanzia dei fruitori.

Salva