Modica. Orario continuato per la biblioteca comunale Quasimodo

La Biblioteca Comunale di Modica, per venire incontro alle numerose richieste di consultazioni ed utilizzo delle sale studio, cambia orario di apertura. Essa rimarrà aperta con orario continuato tutti giorni dal lunedi al venerdi dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 8:00 alle 12:30. “In questo modo accogliamo le richieste di quanti, soprattutto studenti in particolar modo universitari, utilizzano abitualmente i locali della biblioteca per studiare usufruendo dei libri e dei supporti informatici messi a disposizione gratuitamente. Ad ogni ora della giornata sarà così possibile accedervi. Ringrazio gli addetti al servizio che hanno mostrato sin da subito grande disponibilità e flessibilità di orari per permetterci questa apertura prolungata”.

E a proposito di studenti universitari, il Primo Cittadino vuole fare una comunicazione che riguarda la maggioranza di loro: “Stiamo predisponendo anche quest’anno il bando rivolto agli studenti universitari fuori sede per il pagamento del trasporto scolastico. Così come fatto l’anno scorso, il Comune rimborserà loro la cifra spesa per l’acquisto di biglietti dell’autobus o del treno per raggiungere gli atenei siciliani con dei massimi che saranno specificati nel bando”.

