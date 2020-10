Covid, crescono casi in Provincia di Ragusa. Preoccupa Vittoria

Si sfonda quota 200 casi di coronavirus nel Ragusano. Preoccupa ancora tantissimo Vittoria con le sue 89 persone sono isolamento. In allarme le autorità sanitarie per la crescita nelle ultime ore con diversi focolai nelle scuole e in strutture pubbliche.

Negli altri centri della provincia i numeri sono nella norma. Oltre ai 197 in isolamento domiciliare ci sono 9 ricoveri nel reparto malattie infettive del covid hospital “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa, un paziente in terapia intensiva, sempre nello stesso ospedale, e un paziente nell’ospedale “Umberto I” di Siracusa.

