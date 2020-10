Vittoria: la Polizia di Stato denuncia posteggiatore abusivo

Sabato mattina, a Vittoria, le pattuglie del Commissariato hanno attenzionato le zone centrali e periferiche della città, predisponendo mirati posti di controllo. Nell’ambito di tali servizi, mirati controlli hanno interessato anche la zona dell’area dell’ex campo di concentramento, dove ogni sabato mattina si svolge il mercato. Qui, nell’area del parcheggio di Via Garibaldi, una sorprendeva G.A., di 22 anni, vittoriese, già noto alle forze dell’ordine, mentre era intento a svolgere l’attività di posteggiatore abusivo.

Il giovane alla vista degli agenti tentava di scappare per sfuggire al controllo ma veniva prontamente bloccato. Sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso della somma di 44.20 euro in monete di vario formato, provento dell’illecita attività, che veniva sottoposta a sequestro ai fini della successiva confisca secondo quanto previsto dalla Legge. G.A., che già in precedenza era stato più volte sanzionato per aver svolto la medesima attività, è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

