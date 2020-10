Sanità iblea. Nursind plaude attivazione aree grigie

Apprendiamo in modo positivo l’attivazione delle “aree grigie“ messe in opera da parte della Direzione strategica dell’Asp 7 e delle rispettive Direzioni sanitarie dell’ospedale “Maggiore“ di Modica e del “Guzzardi“ di Vittoria”. Lo afferma la segreteria territoriale del Nursind Ragusa che nei mesi scorsi aveva richiesto l’attivazione di questi sistemi di prevenzione e sicurezza per i degenti e per gli operatori stessi.

Il Nursind interviene anche sulla questione del reperimento del personale infermieristico e medico sostenendo di “condividere la reale preoccupazione della difficoltà nel reperimento di personale, anche perché la prospettiva di un contratto di soli 2 mesi ripiega per scelte professionali più vantaggiose. La problematica, a nostro avviso, non può più essere affrontata in modo territoriale e localizzato ma deve avere un serio confronto che dia un input sostanziale a livello regionale”. Il Nursind guidato da Giuseppe Savasta ricorda l’importanza “della formazione e dell’informazione di protocolli e percorsi profusa in modo capillare a tutti gli operatori, e in tal senso proponiamo alla Direzione strategica di implementare sul sito la sezione Covid-19 inserendo una pagina per i professionisti dell’Asp 7 di Ragusa dove chiunque dei lavoratori possa essere in grado di accedere e visionare i documenti, i protocolli e i percorsi comportamentali aziendali per una corretta assistenza di pazienti”. Il Nursind plaude inoltre all’impegno dell’azienda che sta iniziando a mantenere gli impegni presi in una riunione con il Nursind a cominciare dalle direttive sui punti nascita “che prevede solo personale ostetrico in sostituzione di personale infermieristico, che fin ad oggi ha prestato servizio nelle sale operatorie di ginecologia ed ostetricia”.

Il Nursind per tenere alta l’attenzione plaude all’attività di screening avviata per tutti i dipendenti da parte dell’Asp 7 di Ragusa , “segno di un attenta valutazione da parte della Direzione strategica e delle comunicazione fatte dal Nursind e ribadite in più occasioni. Pensiamo che in un momento cosi difficile sia importante la collaborazione tra l’Asp e il Nursind, rappresentativo sia a livello locale sia nazionale in rappresentanza della categoria infermieristica”.

