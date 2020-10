Contrada Bellamagna-Zimmardo a Pozzallo deve diventare sito di notevole interesse pubblico e, in questo senso, concordiamo con il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, e con il Comitato cittadino, Cspa, che si è costituito per questo fine. Già stamattina presenteremo una specifica Mozione all’Ars affinché non si perda altro tempo nel dare corso all’avvio della dichiarazione di interesse pubblico”. Lo dichiara la deputata regionale del M5s di Ragusa, Stefania Campo, che da tempo si è interessata della questione. Non sembrano esserci altre soluzioni politico-istituzionali, oltre al pronunciamento del Tar, su questa vicenda. Sul sito infatti è stato concesso un permesso per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano che si sviluppa su un’area di circa otto ettari, prevedendo costruzioni edili per circa 500 mc su due piani, 7 vasche di 26 metri di larghezza e alte 8, un distributore di gasolio e ben quattro torri fra i 10 e i 13 metri. Con un notevolissimo impatto nel contesto paesaggistico che, attualmente, invece appare del tutto intatto e di evidente pregio naturale.

“Sosterremo in Aula la richiesta del sindaco Ammatuna perché pensiamo sia la strada più legittima e autorevole. Non possiamo aspettare che siano i privati a fare marcia indietro e non possiamo più tollerare il silenzio dell’amministrazione modicana”. Bellamagna-Zimmardo tra l’altro è già incastonata fra due importanti vincoli paesaggistici e numerose sono le essenze arboree presenti, fra le quali anche alcune comprese tra le essenze tutelate dal legislatore. “Faremo tutto il nostro dovere – conclude Stefania Campo – e garantiamo il massimo sostegno al Comitato Cspa che in questi anni ha dato l’anima per questa battaglia”.

