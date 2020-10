Dopo due trasferte consecutive il Santa Croce ritorna a calcale il green del “Kennedy” affrontando l’ostico Real Siracusa Belvedere. La gara valevole per la quarta giornata del campionato di Eccellenza nasconde molte insidie per il “Cigno” che in quest’inizio di stagione è proiettato alla ricerca della continuità dei risultati. Dopo il bellissimo exploit esterno in quel di Mascalucia (contro la San Pio X) nel quale la squadra di Gaetano Lucenti ha dimostrato quel carattere tanto richiesto dal trainer biancazzurro, è già tempo di conferme per i biancazzurri che si troveranno di fronte una squadra avversaria agguerrita e arrabbiata per la classifica bugiarda. I ragazzi biancazzurri in settimana hanno preparato al meglio questa delicatissima gara e cercheranno di sfruttare al massimo il vantaggio di giocare sul proprio terreno di gioco. Mister Gaetano Lucenti dovrà fare a meno dell’infortunato Simone Iozzia, uscito dal campo, domenica scorsa, solo dopo tre minuti di gioco per un risentimento muscolare. Il tecnico biancazzurro dovrà mescolare le carte, ma, fortunatamente nel suo “scacchiere” ci sono diverse soluzioni che possono far sopperire l’importante mancanza. La nota negativa continua ad essere la mancanza del pubblico che per via dell’incremento dei contagi al Covid-19, costringerà la dirigenza a chiudere le tribune del Kennedy. La società potrebbe optare per una diretta Facebook in modo da consentire ai tifosi del “Cigno” di seguire la gara. Di seguito il commento di mister Gaetano Lucenti:

“Contro il Real Siracusa Belvedere non sarà una passeggiata. – commenta Lucenti – Affronteremo, infatti, una squadra organizzata, ben messa in campo e con delle individualità di tutto rispetto. D’altro siamo consapevoli che quest’anno il livello tecnico del torneo si molto alzato e durante la settimana abbiamo lavorato per essere pronti a questa sfida. Siamo ancora un cantiere aperto e stiamo lavorando per correggere alcune lacune che nelle precedenti gare hanno caratterizzato le nostre prestazioni. Siamo comunque sulla strada giusta e sono convinto che la squadra sta rispondendo bene alle mie direttive. Domenica giocheremo in casa e dovremo dare il massimo per fare bene e ottenere qualcosa di positivo, naturalmente, nel rispetto per il nostro avversario”.

La gara avrà inizio alle ore 15.30 e sarà diretta dal signor Andrea Augello della sezione di Agrigento che sarà collaborato dai signori Michele Ciappa di Caltanissetta e Calogero Lo Giudice di Agrigento.

