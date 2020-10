Oltre 14.000 euro per il progetto artistico Mudeco. M5S Ragusa critico

“Ci può costare un progetto artistico, così lo hanno definito in determina, per l’apertura del Mudeco al castello di Donnafugata la ragguardevole somma di 14.700 euro, Iva esclusa? E poi perché un affidamento diretto con carattere d’urgenza?”. Sono gli interrogativi che il gruppo consiliare M5s Ragusa rivolge all’indirizzo della Giunta municipale retta dal sindaco Cassì, criticando la presunta esosità delle somme utilizzate per la promozione, e solo per questo, dell’apertura del Mudeco, vale a dire poco meno di 25.000 euro.

“Infatti – aggiungono i consiglieri pentastellati – per quanto riguarda il progetto artistico, diciamo che, secondo noi e secondo il parere di altri operatori del settore, si tratta di prezzi che potrebbero essere assolutamente fuori mercato per le nostre realtà. Tra l’altro, non si capisce perché si sia deciso di affidare questo progetto artistico a una ditta di Vittoria come se nella nostra città mancassero realtà simili all’altezza. E poi bisognerebbe comprendere come mai si è scelto di procedere con carattere d’urgenza, sfruttando le opportunità concesse dalla normativa sul Covid, visto che continuiamo ad essere in piena emergenza sanitaria, essendo stato perfino annullato l’Addio all’estate. La domanda che bisogna porsi, quindi, e rispetto a cui chiederemo di accedere agli atti per capire più nel dettaglio come queste somme siano state impiegate, è perché non si è deciso di mettere a bando queste risorse economiche per quelli che non sono di certo interventi con carattere d’urgenza. Così facendo, non solo si sprecano risorse economiche, in un momento così delicato, ma, come abbiamo appurato, non si aiutano neppure tutte le imprese della nostra città”.

Salva