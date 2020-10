Salta definitivamente il Click Day dopo il flop di lunedi

“Nonostante in diversi avessimo avvertito per tempo che lo strumento del ‘click day’ per accedere al bando del Bonus Sicilia si sarebbe rivelato un flop, Musumeci, con la solita arroganza, prima di bloccare tutto ha dovuto sbatterci il muso. A pagarne le spese, come al solito, le imprese siciliana che, nel frattempo, avevano speso tempo, risorse ed energie per soddisfare tutti i requisiti previsti per la prenotazione al bando. Ritengo vergognoso e ridicolo che i parlamentari abbiano dovuto apprendere dello stop al ‘click day’ dalla stampa, alla quale si sono rivolti gli assessori Armao e Turano, mentre il presidente Musumeci è impegnato a presenziare ovunque si facciano solo belle figure. Almeno i due membri del Governo regionale ci hanno messo la faccia, anche se comunque non hanno resistito a scaricare la colpa su chi avrebbe dovuto garantire il servizio della piattaforma online. Tutto ciò deve far riflettere ancora una volta sull’avversione che il Governo Musumeci nutre nei confronti dell’Assemblea Regionale Siciliana e dei suoi membri, che sono sempre inascoltati”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, commentando la notizia dello stop al click day per il Bonus Sicilia.

