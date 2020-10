Coronavirus: gli indiani ringraziano i loro geni

Uno studio condotto dai massimi esperti di genetica ha rivelato che gli indiani dovrebbero essere grati ai loro geni per aver superato la pandemia di Covid con un tasso di mortalità relativamente inferiore rispetto agli Stati Uniti e alle nazioni europee. Un team composto da illustri esperti di genetica di sei istituzioni, guidato dal Prof Gyaneshwer Chaubey della Banaras Hindu University, ha analizzato i dati completi del DNA del gene dell’enzima di conversione dell’angiotensina 2 (ACE2) del cromosoma X di varie popolazioni continentali e ha scoperto che si tratta geni che hanno protetto la popolazione e aiutato a combattere il virus mortale. Questo spiega perché il tasso di mortalità del Covid-19 è stato molto più alto nei paesi europei e negli Stati Uniti, rispetto all’India e ai paesi del sud-est asiatico. I risultati dell’analisi del team sono stati pubblicati sulla rivista di fama internazionale PLOS ONE, rilasciata nei giorni scorsi. Gli scienziati hanno fornito una possibile spiegazione genetica molecolare del motivo per cui iraniani, europei e americani di discendenza europea sono più a rischio di mortalità per il nuovo Coronavirus rispetto alle persone in India e in Asia orientale, come si riflette nell’attuale distribuzione globale dei casi di Covid-19 segnalati per 1.00.000 abitanti. Il team internazionale ha analizzato i dati completi del DNA del gene ACE2 da varie popolazioni continentali e ha scoperto che alcune mutazioni in questo gene stanno aiutando le popolazioni dell’Asia meridionale e dell’Asia orientale a combattere con successo il virus e ridurre il tasso di mortalità rispetto agli Stati Uniti e all’Europa. “Il gene ACE2 è il punto di accesso del Coronavirus e alcune mutazioni genetiche di questo gene sono correlate alla gravità della malattia”, ha detto Chaubey. Ci sono stati alcuni studi iniziali sul gene ACE2 da parte di altri gruppi di ricerca, ma tutti hanno cercato la presenza o l’assenza di varie mutazioni, mentre questo team ha utilizzato un’analisi più mirata basata sull’aplotipo (il metodo in cui gli esperti rompono il tutto lunghezza del DNA in più pezzi e fare confronti. “L’ascendenza genetica della maggior parte degli asiatici del sud può essere fatta risalire alle popolazioni eurasiatiche occidentali piuttosto che agli eurasiatici orientali, mentre per questo gene il risultato è opposto”, ha affermato il prof. George van Driem dell’Università di Berna, in Svizzera, uno dei esperti del team sul giornale. In questo tipo di analisi, vengono confrontati diversi frammenti di DNA anziché poche mutazioni poiché le popolazioni che condividono più frammenti di DNA sono considerate più vicine, ha affermato Chaubey. “La corrispondenza dei frammenti di DNA degli asiatici del sud con gli asiatici orientali suggerisce che il cancello di ingresso del virus Corona tra gli asiatici del sud sarà più simile a quello degli asiatici orientali piuttosto che a quello degli europei o degli americani. Questo spiega anche il basso tasso di mortalità nell’Asia meridionale. ha spiegato. La seconda importante scoperta riguarda due importanti mutazioni responsabili del rafforzamento del punto di ingresso del Coronavirus tra gli asiatici del sud. “Pertanto, questo documento aggiunge importanti potenziali implicazioni alla comprensione dei modelli di trasmissione del Coronavirus in varie popolazioni in tutto il mondo”, ha detto Anshika Srivastava, uno degli autori del documento.

