BlackRock, se Joe Biden vince le elezioni…di Giannino Ruzza

E’ il turno di BlackRock nel voler dire la propria in caso di vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 3 novembre. BlackRock (si tratta della più grande società di investimento nel mondo con un patrimonio di 6000 miliardi di dollari) nella circostanza pone l’attenzione su alcuni settori chiave quali: energia, sanità e tecnologia, facendo un’analisi sulle possibili opportunità che aprirebbero in caso di vittoria dei democratici. La vittoria dei democratici sia alla Casa Bianca sia la Senato, secondo gli analisti accelererebbe la svolta alla sostenibilità, peraltro già in corso, con focus su trasporti, elettricità, sanità, ricerca e sviluppo. L’elettricità prodotta da rinnovabili è in costante crescita negli USA, salita dal 10% nel 2010 al 17% nel 2019, e una vittoria dei Democratici, garantisce BlacRock, aumenterebbe gli incentivi fiscali per le famiglie. Nei trasporti Biden propone investimenti importanti, così come per gli edifici pubblici, entrambi sotto l’egida green deal, dando una spinta al contenimento delle emissioni, con opportunità che riguardano l’efficienza energetica, eolico e rinnovabili. Sotto i riflettori l’alta tecnologia che attualmente sta guidando i mercati mondiali. Secondo BlackRock, Biden condurrebbe una politica anti-trust più decisa, rispetto a Trump. Sarebbe verosimile anche una stretta fiscale sui ricavi dei colossi del Web, oltre che creare nuove opportunità legate alla rete ultraveloce 5G, con relativi benefici per i produttori di software e semiconduttori. Per quanto riguarda l’ambito sanitario la priorità per Joe Biden, sarebbe la lotta al Covid19 e la politica climatica. In generale, BlackRock vede bene il settore dei dispositivi medici, la diagnostica, con buone capacità di diversificare l’offerta, con altrettante capacità finanziarie e di investimento che riguardano anche l’Europa.

Salva