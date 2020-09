Giarratana. Civica Assise approva regolamenti per varie imposte

Il consiglio comunale di Giarratana martedì sera ha approvato i nuovi regolamenti relativi ad Imu, servizio idrico e tari.

Approvate altresì le tariffe delle stesse imposte per il 2020, secondo le modalità stabilite dalle relative normative.

L’Imu resta immutata rispetto al 2019. A Giarratana non è mai stata applicata la TASI e per l’IMU seconde case è uno dei pochi comuni che resta sotto i massimi di legge (9,6x %0);

la TARI diminuisce rispetto al 2019 del 3,23% , le tariffe idriche resta immutate rispetto al 2019.

Le tariffe TARI e servizio idrico sono a copertura dei costi di esercizio.

