Vittoria, Fiat Panda contro vetrina. Due donne ferite

Poteva essere una tragedia, alla fine l’incidente ha provocato solo due ferimenti lievi. La conducente di una Fiat Panda, infatti, per cause da stabilire, sabato pomeriggio, ha perso il controllo del mezzo finendo contro la vetrina di un negozio di Via Magenta a Vittoria. Ferite in maniera lieve le due donne a bordo dell’auto. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’incidente che, per fortuna, non ha causato gravi conseguenze.