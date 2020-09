Esordio del Frigintini calcio città di Modica contro il Megara

Per l’esordio nel campionato di Promozione, girone D, stagione 2020/2021 il tecnico del Frigintini calcio Città di Modica Stefano Di Rosa ha convocato venti atleti: La Licata, Giannì, Corallo, Angelo Pisana, Militello, Buscema, Pianese, Di Martino, Sangiorgio, Manduca, Noukri, Zacco, Spadaro, Calabrese, Bufalino, Sella, Arrabito, Alessio Macauda, Caschetto, Vinci.

Sarà il Megara Augusta l’avversario che domani pomeriggio i rossoblù dovranno affrontare senza avere il sostegno dei tifosi che per una gara di «cartello» come viene definito il match, avrebbero avuto la possibilità di assistere ad un bel spettacolo.

Importanza della gara certificata –anche- dalla designazione del direttore di gara. Sarà infatti il lombardo signor Francesco Aloise della Sezione Aia di Lodi a dirigere il confronto fra i rossoblù che intendono fare meglio delle scorse stagioni e la formazione augustana che si presenta ai nastri di partenza per tentare di vincere il campionato. Gli Assistenti designati sono i signori Rosario Blanco e Andrea Triolo della Sezione Aia di Acireale.

La preparazione alla gara di domenica 20 settembre –inizio ore 15:30- è proseguita regolarmente per tutta la settimana e il mister deve incassare solamente un forfait: quello di Simone Pitino che non intende rischiare per una leggera contrattura.

La formazione iniziale non si dovrebbe discostare molto da quelle schierate dal tecnico Di Rosa nelle due gare di Coppa Italia contro il Club Calcio Vittoria ed è probabile che i rossoblù giochino con la nuova divisa da gioco.

Gara a porte chiuse, che i tifosi potranno seguire sulla diretta streaming della pagina facebook del Frigintini calcio.

