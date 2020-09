Ragusa. Sindaco Cassì effettua sopralluogo nella zona del City

Il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nella zona del centro storico di Ragusa superiore compresa tra il City, via Mario leggio e SS. Salvatore, per definire una serie di interventi atti a contrastare la particolare situazione di degrado che si registra in tale aree.

“Nei giorni scorsi – dichiara il primo cittadino – ho voluto fare personalmente un sopralluogo nella zona tra via Mario Leggio, via SS. Salvatore e il City ed oggi ho incontrato una rappresentanza di commercianti e residenti in Municipio.

La situazione è chiara: è palese che ci siano degli atteggiamenti inaccettabili da parte di determinate persone, che si fanno sempre più sfacciati a ogni ora del giorno.

Al sopralluogo ho voluto con me dirigenti e funzionari, affinché ogni Settore del Comune si occupi tempestivamente di effettuare tutti gli interventi necessari per contrastare il degrado: potenziamento di video sorveglianza e illuminazione, potatura delle alberature per evitare che ci siamo angoli ciechi, controlli incrociati sugli affitti in nero, potenziamento dei controlli su abbandono rifiuti e deiezioni dei cani con il sistema di fototrappole già avviato e con l’ausilio delle Guardie ambientali che presto entreranno in servizio.

Necessario anche un maggiore presidio da parte delle Forze dell’Ordine; a tal fine il Prefetto, sempre sensibile al tema, ha convocato un Comitato per l’ordine e la sicurezza mercoledì 23 settembre. Non possiamo permetterci che si diffonda uno scoraggiante senso di impunità. Ma a parte il presidio e i controlli, la vivibilità della zona migliora se gli spazi si animano”.

Salva