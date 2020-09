Reddito cittadinanza: Inps, ad agosto 25% in più di beneficiari

L’Inps fa sapere in queste ore l’andamento delle richieste di Reddito di Cittadinanza. Con il mese di agosto si registra un incremento dei nuclei beneficiari di Reddito/Pensione di Cittadinanza di oltre il 23% rispetto al corrispondente dato del mese di gennaio 2020 (1,304 milioni di famiglie contro 1,059 milioni del mese di gennaio c.a.) e un aumento del 20% del numero di persone coinvolte, che sono passate da 2,562 milioni di gennaio a 3,081 milioni registrate nel mese di agosto. In particolare, con riferimento al solo Reddito di Cittadinanza, l’incremento dei nuclei beneficiari e’ stato di oltre il 25%, con un aumento del 21% di persone coinvolte, sempre rispetto al mese di gennaio 2020. Di questo passo, se l’andamento dell’economia nazionale non darà reali segnali di ripresa, finirà che il numero di richieste diventerà nel quarto trimestre dell’anno sempre maggiore.

