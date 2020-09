Ciclismo. A Palermo spiccano i giovani della Multicar Vittoria

Era nell’aria. Tutti i segnali lasciavano presagire un riscontro lungo questa direzione. E, in effetti, il risultato di prestigio è arrivato. Domenica scorsa, a Palermo, i corridori della categoria Allievi dell’Asd Multicar Amarù hanno conquistato il primo e il secondo posto. Un traguardo che assume ancora più valore perché tagliato a fronte di una concorrenza che si è rivelata parecchio agguerrita e che, non a caso, ha animato la competizione con una grande verve come mai si era verificato nel recente passato. E, però, pur a fronte di tutta questa effervescenza agonistica, i giovani ciclisti della società ipparina hanno gestito la gara nella maniera migliore, riuscendo a mantenere la testa della corsa nei momenti topici e arrivando a conquistare la posizione più ambita con Christian Di Prima che è stato seguito subito dopo dal compagno di squadra Raffaele Tela, quindi per lui secondo posto. Buona anche la performance di Marco Russo che è arrivato undicesimo. Nella categoria Esordienti, da segnalare, invece, il quarto posto di Ivan Minardi (per quanto riguarda gli Esordienti di primo anno) e il quinto di Emanuele Cataudella (Esordienti di secondo anno). La pattuglia gialloblù era seguita dal presidente Carmelo Cilia, dal vice Giuseppe Massaro e dal direttore sportivo Enrico Tela. “Una bella soddisfazione riuscire a piazzare questi colpi – sottolinea Cilia – nel contesto di una delle gare che possiamo senz’altro definire tra le più complicate della stagione. E però i nostri ragazzi non si sono persi d’animo e, con grande umiltà e concentrazione, sono riusciti ad arrivare sino in fondo, tagliando il nastro del traguardo per primi. Una bella soddisfazione per tutta la società e per i sacrifici che quotidianamente lo staff e gli atleti sono costretti a sobbarcarsi nel nome di questa passione chiamata ciclismo”.

