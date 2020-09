Pozzallo. Il Consiglio Comunale approva bilancio Consuntivo 2019

Prosegue l’opera di risanamento dei conti pubblici con l’approvazione del conto consuntivo 2019. Dopo l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario il 15 febbraio di quest’anno , da parte del Ministero dell’Interno e della Corte dei Conti , il Consiglio Comunale approva il rendiconto finanziario con i conti in ordine

I punti qualificanti sono sotto gli occhi di tutti:

– nessuna anticipazione di cassa;

– riduzione delle spese correnti da € 19.500.000 a € 16.600.000;

– investimenti in opere pubbliche da € 1.879.000 (2018) a 4.450.000 (2019);

– aumento delle entrate correnti da 8.800.000 a 9.300.000;

– trasferimenti dello Stato e della Regione da 6.185.000 (2018) a 4.500.000 e (2019);

– avanzo di competenza da 540.000 (2018) 1.141.000 (2019).

Questi solo alcuni dei punti qualificanti del rendiconto 2019 , che attestano in modo chiaro che è stata attuata una politica di grandi risparmi e che allo ste s so tempo è stata avviata una politica di grandi investimenti, tutto ciò senza intaccare di un solo euro il bilancio comunale e quindi non mettendo le mani in tasca ai pozzzallesi. Un ringraziamento va a tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, ma soprattutto all’Amministrazione Comunale e all’Assessore al Bilancio Giudice. Un plauso particolare al Sindaco Roberto Ammatuna che , con il suo grande impegno, sta facendo destinare dalla Regione, dal Governo Nazionale e dall’Euro pa milioni di euro per finanziare tantissime opere pubbliche che stanno cambiando il volto di Pozzallo facendola diventare sempre di più una città efficiente e moderna.

