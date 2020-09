Rotatoria Cisternazzi. M5S Ragusa: “Tempi non rispettati”

“Che fine ha fatto la rotatoria di Cisternazzi, dinanzi all’ingresso del nuovo ospedale, che doveva essere pronta in prima battuta il 21 agosto? Poi, con ordinanza sindacale, è stata modificata la viabilità tutto attorno al sito in questione sino all’8 settembre e, implicitamente, già si ammetteva che i lavori non si sarebbero conclusi, come era stato annunciato, nella seconda decade dello scorso mese. Oggi è l’8 settembre e la rotatoria è ancora al di là da venire”.

E’ quanto denuncia il consigliere di M5s Ragusa, Sergio Firrincieli, a proposito di un’opera su cui, durante il periodo estivo, non sono mancate le polemiche. “Tra l’altro – aggiunge il capogruppo pentastellato – l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida, ci ha tacciato di non essere competenti sottolineando che non potevamo capire visto che c’erano i tracciamenti e i sottoservizi da effettuare prima. Giuffrida racconterà pure che c’è stato un imprevisto con l’Enel, che ci sono state delle difficoltà da risolvere. Noi, però, gli diciamo che, come ci hanno confermato parecchi tecnici, i tracciamenti e i sottoservizi si rilevano prima dell’affidamento dell’appalto. In ogni caso, le chiacchiere stanno a zero e la rotatoria non c’è ancora”.

Da qui la valutazione di carattere politico. “Quando – prosegue Firrincieli – a metà maggio c’è stata la consegna dei lavori in sito, affermando che tutto sarebbe stato completato in novanta giorni, quindi in tempi record, si era dato vita, in pratica, all’ennesimo spot a sfondo elettorale che conferma quanto andiamo sostenendo da tempo. E cioè che questa amministrazione basa la maggior parte della propria attività su slogan e annunci. Le opere già programmate, come in questo caso, non si riescono a completare. E, nel frattempo, la città fa acqua da tutte le parti. Stiamo parlando della stessa città che chiede quando sarà pronta quest’opera. Sollecitiamo tempi certi. Ce l’abbiamo una data oltre a una persona competente che, messi da parte tutti gli inconvenienti che, a quanto pare, ormai sono venuti fuori, sia in grado di fornire indicazioni certe? La questione sarà oggetto di una mia comunicazione nella prossima seduta utile del Consiglio comunale”.

