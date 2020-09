Abitazione in fiamme a Modica. Salvi proprietaria e cagnolino

Fiamme in un’abitazione di Via Fontana a Modica, stamani. Il fuoco si è sprigionato per cause in corso di accertamento, in un materasso e in una sedia. All’interno si trovava la proprietaria, che è riuscita subito a mettersi in salvo portandosi in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e salvato anche il cagnolino della proprietaria che era rimasto all’interno.

