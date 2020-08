Calcio. Il Marina di Ragusa conferma l’attaccante Pietro Bellomo

Non si ferma nemmeno in quarantena l’attività del Marina di Ragusa calcio che, in attesa di tornare nuovamente a potere effettuare gli allenamenti, in queste ore ha confermato un nuovo giocatore, già nella rosa della passata stagione. Si tratta dell’attaccante vittoriese Pietro Bellomo, classe 2003, la passata stagione protagonista con la formazione Under 19 del Marina con la quale si era guadagnato anche alcune convocazioni in prima squadra. Un giocatore che incarna perfettamente la filosofia che è stata sposata dalla società rossoblu che punta alla valorizzazione dei giovani e che tornerà sicuramente utile al tecnico Salvatore Utro. Intanto oggi sono stati ultimati i tamponi al resto della squadra. La società è in stretto contatto con tutti i giocatori che sono monitorati, costantemente e a distanza dai dirigenti del Marina. Tutti ad ogni modo stanno bene e non hanno sintomi. I risultati sono attesi nelle prossime ore.

