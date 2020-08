Real Modica Milan Academy..il sodalizio continua

Anche per la stagione 2020/21 la scuola calcio Asd Real Modica è stata riconfermata come Milan Academy.

La giovane società Modicana ha infatti risposto positivamente alle esigenze e proposte del progetto Milan Academy. Un progetto che in questi primi due anni ha messo in evidenzia una crescita costante della società Modicana, la quale attraverso la metodologia Milan ha messo al centro del progetto la crescita del bambino. Una crescita a 360°, che comprende l’ aspetto tattico/tecnico, fisico, cognitivo e comportamentale. Tutti requisiti che sono stati apprezzati dai vertici del Milan e quindi la riconferma è stata una formalità.

Sono circa 160 i tesserati, di età compresa tra i 5 e i 15 anni, partecipando ai vari campionati e tornei federali.

Soddisfazione da parte del responsabile tecnico Ciccio Di Rosa per la crescita avuta in questi primi due anni. “L’ auspicio è che la nostra scuola calcio possa continuare a crescere, dando sempre piu’ importanza alla crescita del bambino, non solo in campo ma anche fuori. Aspetto importante a cui teniamo particolarmente è la collaborazione tra le varie figure educative, quali noi istruttori, i genitori e la scuola attraverso gli insegnanti. Se queste tre componenti collaborano insieme, siamo sicuri che cresceremo gli adulti del domani con sani principi educativi e sociali oltre che sportivi”.

L’ anno sportivo inizierà il 14 settembre e le iscrizioni saranno aperte dal 31 agosto. Per tutte le info basta andare a visitare la pagina Facebook o Instagram “Real Modica”.

