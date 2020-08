Primi bilanci per il Ragusa Calcio dopo i primi allenamenti

Dopo la partitella in famiglia di oggi pomeriggio e l’allenamento di scarico in programma domani mattina, allo stadio Ottaviano di viale Napoleone Colajanni, è già tempo di primi bilanci per lo staff tecnico dell’Asd Ragusa Calcio 1949 guidato in panchina da Filippo Raciti. Poi ci sarà il rompete le righe per Ferragosto. E quindi si ritornerà di nuovo a sudare da lunedì pomeriggio, 17 agosto. “Abbiamo un gruppo di ragazzi disponibile, e con una importante cultura del lavoro – spiega l’allenatore – quindi tutto ciò facilita il mio lavoro e quello di tutto lo staff. La seconda settimana ci ha consentito di inserire qualcosa in più a livello di preparazione anche perché dopo cinque mesi di fermo, a causa del lockdown, non volevamo che ci fosse un impatto traumatico. Riprendere, quando è così, non è facile. Ecco perché abbiamo cercato di iniziare in maniera graduale, lavorando sulla capacità aerobica mentre in questi giorni abbiamo cominciato a inserire qualcosa in più per quanto riguarda la pressione e la forza”. Sin dal primo giorno, poi, alle aquile azzurre è stato concesso di giocare con il pallone. “Anche se non con molta intensità – sottolinea Raciti – era giusto che ci si potesse confrontare da subito con, diciamo così, l’attrezzo del mestiere. Stiamo, adesso, cercando di imbastire un calendario delle amichevoli che ci consenta di comprendere se e quali progressi abbiamo compiuto durante queste giornate”. Intanto, è stato diffuso il lotto delle contendenti che faranno parte del girone B del campionato di Eccellenze. Oltre al Ragusa, altre 15 squadre. “Era un po’ come ci aspettavamo – sottolinea Raciti – anche se si parlava di 18 squadre, era giusto che il girone si completasse così, senza aumentare il numero delle formazioni, anche perché avrebbe significato allungare di altre due giornate, con slittamento ulteriore per gli eventuali play off e, quindi, della fase finale del campionato”.

