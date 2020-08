Con apposita ordinanza, n. 29, il Sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone, ha predisposto il divieto di riversarsi sulle spiagge libere durante la notte di San Lorenzo (10/11-8) e Ferragosto (14/15-8), dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo ad eccezione delle spiagge concesse ai lidi balneari. Chi non rispetta tale ordinanza va incontro a sanzioni amministrative pecuniarie da € 400,00 a € 3.000,00.

“E’ stato necessario – commenta Barone – firmare questa ordinanza di concerto con gli altri sindaci dei comuni limitrofi per la nuova emergenza sanitaria in materia di rispetto delle misure anti-COVID, che vieta gli assembramenti per evitare il rischio di aumento del contagio, conseguente all’aumento delle presenza sulle spiagge libere accessibili alla collettività.”

