Il Modica calcio si rinforza in attacco, arriva Alberto Anania

Dopo alcuni giorni di calma apparente, in cui gli uomini mercato del Modica Calcio hanno avviato diversi contatti per completare la rosa, i “Tigrotti” mettono a segno un altro bel colpo per dare sostanza e fisicità nel reparto d’attacco, assicurandosi le prestazioni di Alberto Anania.

Classe 1998, modicano doc, Alberto Anania è dotato di una grande fisicità e di tecnica non indifferente. Cresciuto nelle file del Modica Airone, dove ha fatto tutta la trafila nei campionati regionali, il nuovo attaccante dei rossoblu è stato fortemente voluto dal presidente Michele Zocco che in lui intravede un grande potenziale. Anania, in passato ha vestito tra le altre anche le casacche di Ragusa e Città di Rosolini, Marina di Ragusa,oltre a una fugace apparizione nel Frigintini.

“Alberto – spiega il presidente Michele Zocco – è un giovane modicano di grandi prospettive e di qualità indiscusse. Deve solo dimostrale. Sono fermamente convinto – conclude il massimo dirigente del Modica Calcio – che con l’aiuto dei suoi compagni di reparto più esperienti di lui e la sua voglia di dimostrare tutte le sue qualità fisiche e tecniche Anania potrà essere il nostro valore aggiunto e la sorpresa del campionato”.

Il Tecnico Orazio Trombatore, dunque, avrà a disposizione una freccia in più al suo arco, mentre gli uomini mercato dei “Tigrotti” restano sempre vigili per cercare di mettere a segno qualche altro colpo in entrata per completare e rinfoltire ulteriolmente la rosa.

“La chiamata del Modica Calcio – spiega Alberto Anania – è stata per me una lieta sorpresa. Indossare la maglia rossoblù del Modica per un giovane modicano è il sogno da ragazzino che si avvera. Giocare per la propria città e per la propria gente – continua – è uno stimolo in più e dare sempre il massimo. Mi ha convinto il progetto che mi è stato illustrato e i trascorsi con mister Trombatore e il DS Riela e perchè conosco il resto della dirigenza fatta di persone che si spendono senza risparmio per la causa. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova e importante avventura – conclude Anania – e di provare l’emozione di scendere in campo con i tifosi che ci sostengono con passione e calore, sperando che al più presto possano tornare a colorare di rossoblù le tribune sia in casa, sia in trasferta.

