Il Modica calcio conferma il “bomber” Vicari

Continua il lavoro della “Triade” rossoblù Zocco – Vicari – Riela che oltre a scandagliare il mercato per portare in rossoblù del Modica calcio gli atleti utili per alzare l’asticella e provare a disputare un campionato di Promozione da protagonisti, pensa anche al rinnovo dello “zoccolo duro” della passata stagione.

Dopo aver trovato l’accordo con i difensori Marco Basile e Salvatore Campailla, i dirigenti dei “Tigrotti” hanno trovato l’accordo e riconfermato il “bomber” Andrea Vicari, che anche per la stagione 2020/2021 indosserà la maglia della città della Contea.

“Non ho mai avuto dubbi nel rimanere a Modica – spiega Andrea Vicari – perchè quella rossoblù è una maglia che amo sin da quando ero piccolino. Il mio sogno nel cassetto – continua – è di riportare il Modica in Eccellenza. La dirigenza in tal senso sta facendo grandi sforzi visto la caratura di giocatori che è riuscita a portare in rossoblu. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno permesso di far parte di questo progetto importante,in primis il presidente Michele Zocco e il DG Pippo Vicari, spero di ripagarli in campo facendo la mia parte ogni domenica. Ai tifosi – conclude – chiedo di starci vicini come hanno sempre fatto perchè il loro calore e la passione che trasmettono per questa maglia sono per tutti noi uno stimolo in più per dare sempre il massimo”.

Uno dei dirigenti che ha voluto fortemente la riconferma di Andrea Vicari è stato il presidente Michele Zocco.

“Oggi – spiega il presidente dei rossoblù – abbiamo raggiunto formalmente l’accordo con Andrea Vicari, ma sulla sua riconferma non ci sono stati mai dubbi e tentennamenti. Con il bomber Vicari ormai sono sei stagioni che viaggiamo insieme e in sintonia, una sintonia fatta suon di gol e rispetto reciproco. Andrea – continua – è il classico attaccante di area di rigore come ce ne sono pochi in provincia e che da sempre riesce ad assicurare alla squadra un buon numero di reti e prestazioni positive. Ogni anno durante il mercato estivo molte squadre gli fanno la corte, ma Andrea sceglie sempre di rimanere con noi. Spero emi auguro – conclude il presidente Zocco – che quest’anno possiamo prenderci insieme delle belle soddisfazioni, perchè lo merita Andrea, lo merita la città, lo merita la società e lo meritano i nostri tifosi. Forza Modica, forza bomber”.

Salva