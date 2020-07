Riforma sistema rifiuti Sicilia: ne discute il modicano Barone

Il modicano Antonio Barone discutera oggi nel corso dell’audizione presso la IV Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana sulla riforma del sistema di gestione dei rifiuti nelll’ambito dei i lavori parlamentari di esame del DDL presentato dal governo regionale per la riforma della governance del sistema di gestione dei rifiuti in Sicilia.Si tratta di un tema delicato, per diversi anni caratterizzato da regimi emergenziali che non hanno purtroppo prodotto un reale miglioramento del sistema dei rifiuti, anche sotto il profilo della ancora carente dotazione impiantistica.

In base al DDL, il nuovo sistema fondato sulle Autorità d’Ambito (ADA) dovrebbe sostituire quello fondato sulle Società di Regolamentazione dei Rifiuti (SRR), istituite dalla legge regionale n. 9/2010 per superare il regime delle ATO.

Diversi i profili giuridici di particolare complessità, come, ad esempio, la fase transitoria di passaggio dal sistema SRR al sistema ADA, i modelli di affidamento della gestione del servizio, la disciplina dei rapporti di lavoro già in essere.

Anche su questi temi si svolgerà presso la IV Commissione dell’ARS l’audizione del Prof. Avv. Antonio Barone, che interverrà insieme all’Assessore Regionale dell’Energia e dell’Ambiente, dott. Alberto Pierobon, ed ai professori di diritto commerciale Michele Perrino e Nicola Piazza.

