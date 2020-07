Vittoria, i comunicati stampa su carta della Guardia di Finanza

La vicenda potrebbe avere risvolti giudiziari, quando si scoprirà, ma non ci vorrà molto, chi ha scritto il comunicato stampa del candidato sindaco di Vittoria, Nello Dieli, su carta intestata della Guardia di Finanza. Nonostante poco dopo sia arrivato alle redazioni un “errata corrige”, il danno era stato già fatto. Chi è l’incaricato di Dieli a redigerne i comunicati stampa. Il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Giorgio Salerno, sentito da Meridionenews.it, ha annunciato di avere avviato un’indagini per stabilire che ha avuto accesso alla carta intestata delle Fiamme Gialle. Nello Dieli è dipendente dell’Asp per cui non c’entra nulla con la Finanza.

