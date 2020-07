Ispica. Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici

Nell’ambito del “PON ISTRUZIONE – Edilizia Enti locali” il Comune di Ispica è tra gli enti ammessi a finanziamento per un importo pari ad € 70.000. Il finanziamento sarà utilizzato per interventi di riqualificazione dei 7 edifici scolastici degli istituti comprensivi della città. Gli interventi da effettuare sono stati concordati in apposite riunioni svolte preventivamente nei mesi trascorsi tra il Comune di Ispica, in qualità di ente proprietario, e gli istituti comprensivi della città. Nel corso degli incontri sono state analizzate le criticità presenti in ogni edificio scolastico e le possibili soluzioni. A convocare gli incontri, già dal mese di marzo, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Lino Quartarone, alla presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici, arch. Michele Fronterrè, ed il geom. Salvatore Nigito nella qualità di Responsabile di Settore e RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per conto dell’ente comunale; a rappresentare gli istituti comprensivi le due dirigenti scolastiche, Prof.ssa Elisa Faraci e Prof.ssa Rosaria Maltese, e l’ingegnere Stefano Marina come RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) dei due istituti. Continua dunque il lavoro di rete e la sinergia tra gli enti pubblici al fine di consentire il rientro a settembre in sicurezza degli alunni anche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

