Asp Ragusa. Torna l’(H)Open Week

Anche quest’anno torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

L’iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per il 22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che sta interessando il nostro Paese e non solo.

Negli ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di violenza. L’obiettivo dell’(H)Open Week è infatti quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta informazione.

“Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare e rilanciare oggi più che mai il tema della prevenzione”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “Il lancio di questo nuovo (H)Open Week è fondamentale soprattutto in questo momento storico. Il Covid-19 ha allungato le liste d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di saltare. Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management in Sanità dell’università Carlo Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri. È proprio in questo contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in prima linea l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la speranza di tornare presto alla normalità e di riapertura delle attività abituali, l’adesione del nostro network è sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima”.

L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società Scientifiche* ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim e Roche.

Dal 29 giugno sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni precise su date, orari e modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito anche quest’anno con l’indicazione del servizio offerto.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it.

*Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), Associazione Medici Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Associazione Senonetwork Italia Onlus, Fondazione AIOM, Società Italiana di Diabetologia (SID), Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione (SIFES e MR), Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Società Italiana di Neurologia (SIN), Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società Italiana Obesità (SIO), Società Italiana Oncologia Ginecologica (SIOG), Società Italiana Osteoporosi e metabolismo minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMS), Società Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC), Società Italiana di Reumatologia (SIR), Società Italiana di Urodinamica (SIUD).

Di seguito i servizi offerti dagli ospedali dell’Asp di Ragusa

Ospedale Giovanni Paolo II – Contrada Cisternazzi – Ragusa

Tipologia di servizio: Visite

Data: 13/07/2020 – 14/07/2020 – 15/07/2020 – 16/07/2020 – 17/07/2020 – 18/07/2020

Tipo di visite: VISITE GINECOLOGICHE

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 09:00 – 13:00

Orario pomeriggio: 14:00 – 20:00

Luogo: RAGUSA OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 0932600641

Ospedale Maggiore di Modica – Via A. Moro Modica (RG)

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 13/07/2020

Titolo: “SPORTELLO PER IL SOSTEGNO PSICOLOGICO IN GRAVIDANZA E POST-PARTUM”

Ulteriori Informazioni: Lo sportello nasce con l’idea di sostenere e aiutare tutte quelle gravide e neo-mamme che stanno attraversando un momento particola della loro vita e di offrire loro uno spazio e un tempo dove esprimere liberamente i loro dubbi, bisogni e vissuti.

Orario mattina: 09:00 – 13:30

Luogo: AMBULATORIO OSTETRICIA E GINECOLOGIA 2 PIANO

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 0932448029

Note sulla prenotazione obbligatoria: DA LUNEDI AL VENERDI DALLE 10.00 ALLE 12.00

Tipologia di servizio: Visite

Data: 14/07/2020

Tipo di visite: VISITE GINECOLOGICHE E CONTRACCEZIONE

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 08:00 – 14:00

Luogo: AMBULATORIO OSTETRICIA E GINECOLOGIA 2 PIANO

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 0932448029

Note sulla prenotazione obbligatoria: DA LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 10.00 ALLE 12.00

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 15/07/2020

Titolo: ALLATTAMENTO AL SENO: UN GESTO D’AMORE TRA MADRE E FIGLIO

Ulteriori Informazioni: Un incontro informativo individuale rivolto alle gravide e neo mamme per illustrare tutti i vantaggi e benefici dell’ allattamento al seno per favorire il corretto sviluppo del bambino e accompagnarlo nella crescita. Dott.essa Amoroso Ost. Terranova

Orario mattina: 09:00 – 14:00

Luogo: AMBULATORIO OSTETRICIA E GINECOLOGIA 2 PIANO

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 3398676880

Note sulla prenotazione obbligatoria: DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 10.00 alle 12.00

Tipologia di servizio: Visite

Data: 16/07/2020

Tipo di visite: AMBULATORIO DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE

Ulteriori Informazioni: “FAI L’AMORE CON IL CERVELLO” L’importanza della prevenzione.

Orario pomeriggio: 14:30 – 16:30

Luogo: AMBULATORIO OSTETRICIA E GINECOLOGIA 2 PIANO

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 0932448029

Note sulla prenotazione obbligatoria: DA LUNEDI AL VENERDI DALLE 10.00 ALLE 12.00

Tipologia di servizio: Esami

Data: 17/07/2020

Tipo di esami: SCREENING ECOGRAFICO DELLA TIROIDE IN MENOPAUSA

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 08:30 – 14:00

Luogo: AMBULATORIO ENDOCRINOLOGIA PIANO TERRA

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 0932448052

Note sulla prenotazione obbligatoria: DA LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 13.00 ALLE 15.00

Salva