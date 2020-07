Omicidio Lucifora a Modica. La difesa davanti al Riesame

Hanno chiesto la remissione in libertà e, quindi, l’annullamento dell’ordinanza del Gip di Ragusa, Eleonora Schininà, i difensori del carabiniere Davide Corallo, 39 anni, di Giarratana, detenuto poichè accusato di essere l’omicida del cuoco modicano Peppe Lucifora, trovato privo di vita la scorso mese di novembre nel suo appartamento di Largo XI Febbraio al Quartiere Dente. Gli avvocati Piter Tomasello e Orazio Lo Giudice oltre a discutere verbalmente il procedimento davanti al Tribunale del Riesame(presidente Ignaccolo), hanno prodotto una circostanziata memoria difensiva. Il subordine hanno avanzato richiesta di una misura meno afflittiva per Corallo, detenuto in carcere dallo scorso 15 giugno. I magistrati si sono riservati di decidere.

Salva