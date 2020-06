Calcio. Il Marina di Ragusa mette le basi per prossima stagione

E’ iniziata ufficialmente con la prima di una serie di riunioni dei vertici societari la costruzione della prossima stagione calcistica del Marina di Ragusa, 2020-2021. I massimi dirigenti rossoblu hanno gettato le basi non solo per la programmazione sportiva, ma anche e soprattutto per una ristrutturazione societaria.

Il gruppo dei dirigenti dell’ASD Marina di Ragusa ha riconfermato nel ruolo di Direttore Generale Nunzio Calogero, il quale assieme ai membri del Direttivo hanno riconfermato e dato mandato al Direttore Sportivo, Cesare Sorbo, di continuare il percorso avviato e costruito nella prima storica stagione in D con l’obiettivo primario di valorizzare e sfruttare al meglio le enormi risorse umane che regala il territorio ibleo grazie al prezioso lavoro delle numerose società di attività di base presenti. Si partirà ovviamente dallo staff tecnico per poi passare agli atleti.

Ma come peculiarità della società marinara, la riunione di ieri è stata importante per andare avanti sul processo di crescita strutturale, con l’inserimento di due figure fondamentali: il segretario generale Amministrativo ed il segretario sportivo operativo. I due lavoreranno parallelamente ed avranno specifici compiti per ottimizzare e snellire la mole di lavoro all’interno della società. Inoltre nei prossimi giorni sarà inaugurata a Ragusa la sede dell’ASD Marina di Ragusa. La data dell’inaugurazione sarà diramata nel prossimo comunicato della società.

