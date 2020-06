Prosegue piano riaperture uffici postali in provincia di Ragusa

Prosegue il piano di riaperture degli uffici postali in provincia di Ragusa. In concomitanza col primo giorno di pagamento anticipato delle pensioni del mese di luglio, a partire da domani 24 giugno riapre al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, la sede di Comiso 1 in via Architetto Biagio Mancini 8.

Stessi orari di apertura per l’ufficio postale di Modica Alta sito in corso Nino Barone 101, che da oggi torna operativo tutti i giorni.

La riapertura degli uffici postali della provincia di Ragusa è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza per l’emergenza sanitaria, come ad esempio l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass, il posizionamento di strisce sul pavimento che garantiscono il mantenimento della distanza interpersonale e procedure di sanificazione realizzate a tutela della salute di personale e clientela.

Poste Italiane ricorda che le pensioni del mese di luglio verranno accreditate a partire da domani per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution e che è possibile prelevare il contante presso gli ATM Postamat. Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti nell’ufficio postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando una turnazione alfabetica valida dal 24 al 30 giugno.

Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli uffici postali sono disponibili sul sito www.poste.it.