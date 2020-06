Vittoria, 9 anni di carcere anche per Elio Greco, papà di Saro

Elio Greco, all’anagrafe Emanuele, vittoriese, è stato condannato a nove anni di reclusione per tentato omicidio, con la recidiva, ricettazione dell’arma e porto e detenzione abusiva della stessa. Nove anni, tanti quando ne aveva presi la scorsa settimana il figlio Rosario, per avere investito e ucciso col suo Suv i cuginetti sempre di Vittoria. La condanna di Elio Greco riguarda fatti avvenuti nel cortile di una ditta di autotrasporti, sulla Vittoria e Gela. Al culmine di una lite per ragioni economiche, Greco aveva sparato contro Raffaele Giudice, ferendolo al gomito.